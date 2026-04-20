Sabalenka, ante el desafío de su cuarta corona en Madrid

Sabalenka, de 27 años y entrenada por Anton Dubrov, posee tres títulos en Madrid tras ganar en 2021, 2023 y 2025. Podían ser cuatro porque en 2024 perdió en la final con Iga Swiatek, actual número cuatro del mundo.

La bielorrusa, que este año ya ha ganado en Brisbane, Indian Wells y Miami, busca el cuarto título de la temporada en Madrid, una ciudad que se le da bastante bien. En la capital española, tras el sorteo celebrado, podría encontrarse en su recorrido con jugadoras como la italiana Jasmine Paolini o la suiza Belinda Bencic antes de llegar a unos octavos de final con la japonesa Naomi Osaka, que el pasado año se despidió en primera ronda y tiene como techo en Madrid los cuartos de 2019.

Si llega a semifinales, Sabalenka podría enfrentarse a Swiatek, que este año sólo ha ganado la United Cup por países con Polonia y, a nivel individual, se ha quedado en cuartos en el Open de Australia, Doha e Indian Wells.

La polaca no tendrá fácil llegar a semifinales porque en su camino, en unos eventuales cuartos, podría tener a la ucraniana Elina Svitolina y a la rusa Mirra Andreeva, que cumplirá durante el torneo 19 años y que está dirigida por la española Conchita Martínez.

El torneo también podría deparar un bonito duelo de estadounidenses con Jessica Pegula y Coco Gauff, que aspiran a pelear por la victoria final, igual que la kazaja Elina Rybakina, flamante ganadora este año del Open de Australia y que recientemente se llevó el torneo de Stuttgart.

En la Caja Mágica de Madrid, parte de las miradas estarán puestas en la española Paula Badosa, número 106 del mundo, que arrancará su andadura frente a la austríaca Julia Grabher. Hasta el momento no ha tenido oportunidad de rendir como se esperaba en la Caja Mágica. El pasado año se bajó del torneo a última hora y este ha sido invitada por el torneo sin tener que atravesar la ronda de clasificación.