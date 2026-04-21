Alcaraz y Djokovic encabezan las ausencias de la Caja Mágica

El murciano, campeón del Abierto de Australia y dos veces vencedor en la Caja Mágica, en 2022 y 2023, es baja por segundo año seguido. El número dos del mundo está lesionado en la muñeca derecha, dolencia que se produjo la semana pasada en el torneo de Barcelona y de la que pretende recuperarse a tiempo para disputar Roland Garros, que ha ganado los dos últimos años.

Djokovic, de 39 años, finalista en Australia en enero pasado, no ha terminado de recuperarse de la dolencia que le provocaron bajarse también de los Masters 1000 de Miami y Montecarlo. El serbio, que dosifica su presencia en los torneos del circuito, ha sido tres veces campeón en Madrid, la última en 2019.

El británico, finalista el pasado año, anunció hace sólo unas horas, a punto de establecerse el cuadro de la competición, que no llega a tiempo para jugar el Masters 1000 de Madrid. El que fuera número 4 del mundo, campeón de Indian Wells en 2025, arrastra problemas en la rodilla izquierda que ya le obligaron a retirarse del torneo de Barcelona.

La de Jack Draper es la última renuncia de un evento que ya hace días perdió a jugadores como el estadounidense Taylor Fritz, séptimo del mundo, o el danés Holger Rune, que está en la cuenta atrás de la recuperación de la grave dolencia en el tendón de Aquiles izquierdo, en octubre de 2025, durante la semifinal del torneo de Estocolmo.

El norteamericano Sebastian Korda, situado en el puesto 40 de la clasificación ATP y que eliminó de Miami a Carlos Alcaraz, se borró del torneo igual que los franceses Giovanni Mpetshi Perricard (53 del ránking) y Arthur Cazaux (73) y el polaco Kamil Majchrzak (74).