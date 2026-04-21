Camila Osorio arrolla a Zakharova y se cita con Osaka

La sudamericana, que pretende asentarse en el circuito tras un tiempo de baja por lesión, ganó por segunda vez a la rusa a la que superó hace dos años en Birmingham, sobre hierba.

Camila Osorio aprovechó el mal momento de su rival que no ha ganado partido alguno en arcilla. Tras ser eliminada de Miami en la tercera eliminatoria que jugó en Charleston, ya en polvo de ladrillo, y perdió su primer encuentro. Tampoco ha ganado en Madrid.

La colombiana de 24 años y 83 del ránking WTA iguala su registro del pasado curso, cuando llegó al segundo tramo. Su techo en Madrid es la tercera ronda hace tres años que intentará alcanzar en su duelo frente a Osaka.