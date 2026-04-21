Jessica Bouzas deja en evidencia a Haddad Maia

La gallega, 50 del ránking WTA, disputa por tercera vez el evento madrileño. Nunca ha superado el segundo tramo al que llega de nuevo en este 2026 tras vencer con contundencia a la brasileña, con la que perdió meses atrás en Indian Wells.

La sudamericana, otrora décima del mundo y con cuatro títulos en su historial, no se metió en el partido en ningún momento. Cuartofinalista en Madrid en el 2024, tras ganar a la entonces número uno del mundo Iwa Swiatek, no ha estado en pista más que una hora y cuarto en la presente edición.

Bouzas, que tiene su mejor resultado en un torneo WTA 1000 los cuartos de final en Montreal 2025, se enfrentará en segunda ronda a la rusa Diana Schnaider, decimoctava favorita.