Peyton Stearns, primera rival de Sabalenka en Madrid

En un duelo sin precedentes, la norteamericana, 43 del ránking WTA, tardó una hora y seis minutos en sellar su triunfo y dar un paso más hacia su mejor papel en la Caja Mágica, la cuarta ronda del curso pasado donde ya cayó ante Sabalenka, con la que se reencuentra en la presente edición.

Stearns no dio opción a la gala, debutante en Madrid. Con un título sobre tierra en su historial, en Rabat el 2024 y otro más reciente, en Austin este mismo 2026, participa por tercera vez en Madrid. Su mejor papel en un WTA 1000 fue las semifinales de Roma en el 2025.

Boisson acusó la falta de adaptación aún a la arcilla que pisó por primera vez este curso en la Caja Mágica y apenas puso en aprietos a la norteamericana.

Será el tercer duelo entre Sabalenka y Stearns, siempre con triunfo de la número uno del mundo. La primera en Indian Wells, en el 2024, en tres sets, y la otra el pasado año en este mismo escenario, en Madrid, en dos mangas.