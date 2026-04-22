Davidovich: "Jodar tiene un talento increíble y si hace las cosas bien estará muy arriba"

El malagueño, que ha caído al puesto 24 del ránking ATP por su ausencia en los últimos torneos, disputará en Madrid, donde acude sin muchas expectativas, sus primeros encuentros sobre tierra.

"Con Rafa Jódar entrené el otro día. Le he visto muchos partidos y hemos coincidido en la gira americana. Se ha adaptado muy bien al circuito pero obviamente el primer año nadie te conoce, no tienes ninguna expectativa... está jugando muy suelto y tiene un talento increíble y muy buenas condiciones para ser un gran jugador pero el tenis es duro, cada semana tienes que competir, nuevos retos y hay que gestionar mentalmente esa parte bien. Porque puede haber caídas más largas o menos largas", indicó el andaluz.

Para Davidovich, Jódar, de 19 años y debutante en el circuito en este 2026, "es un jugador que está demostrando un nivelazo. Las dotes tenísticas las tiene y es cuestión de ir poniéndolo en el buen camino para que sea un gran jugador".

"He hablado mucho con él y con el padre y son personas honestas y tranquilas. Me gusta su visión de la vida, y conecto mucho con ellos intento darle mi visión de cómo gestionar algunas cosas por cómo lo he vivido yo. Pero le doy mis consejos de las buenas cosas y de las malas. Al final, tiene un talento increíble y si hace las cosas bien se puede meter muy arriba", aventuró Davidovich.

Para el jugador español, las ausencias de Carlos Alcaraz o Novak Djokovic suponen un contratiempo para el torneo pero abren más el panorama competitivo para el resto de jugadores. "Los partidos de tierra están muy cincuenta a cincuenta, igualados y todos te pueden sorprender. La altura favorece más el saque. Las bajas son importantes para el torneo pero para nosotros mejor porque así tenemos alguna oportunidad más de no enfrentarnos a ellos".

Davidovich está con ganas de regresar a la competición después de tres semanas de baja. "Estoy bien. Me he recuperado al cien por cien, no me duele. Saco al cien por cien. No tengo ningún problema. Los primeros partidos son los más duros porque no sabes cómo está tu nivel después de tres semanas fuera pero hemos hecho un trabajo duro y los pasos correctos y contento de estar otra vez en un torneo", subrayó.

La idea del español, que busca el primer título de su carrera después de varias derrotas en finales, es disfrutar y ser competitivo.

"Disfrutar. Al final estando en casa la cabeza te da muchas vueltas. No es cuestión de ganar otra vez sino de disfrutar y de ser competitivo y tengo que ser así. No tengo ninguna expectativa aquí. Varios jugadores llevan muchos partidos en tierra y para mi va a ser el primero. Intentaré dar lo mejor de mi y veremos, indicó.

"Va a ser mi primer partido en tierra y obviamente cambiaré mi estilo de juego de rápida a tierra", concluyó Davidovich que jugará su primer partido contra el ganador del duelo entre el también español Pablo Carreño y el húngaro Marton Fucsovics.