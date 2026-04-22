El peruano Buse, primera victoria en un Masters 1000

El jugador de Lima, de 22 años, venció por 6-4 y 6-2 ante un adversario con el que nunca se había enfrentado. Ahora, en segunda ronda, se medirá a otro francés, Arthur Fils, campeón la saemana pasada en Barcelona.

El histórico triunfo de Buse, 58 del ránking ATP, supuso la undécima derrota seguida de Mannarino en arcilla. El sudamericano dio un buen nivel al saque, donde logró siete directos, adaptado a las condiciones de la altura de Madrid.

El tercer mejor triunfo del peruano en su carrera, el cuarto ante un top 50 alimentan sus expectativas. Buse había intentado acceder al cuadro principal de todos los Masters 1000 jugados en lo que va de 2026. No superó la fase previa ni en Indian Wells, ni en Miami ni en Montecarlo. En Madrid ya está en segunda.