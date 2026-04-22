Emiliana Arango supera sin apuros a Talia Gibson y accede a segunda ronda

Arango, de 25 años y semifinalista esta temporada en Bogotá, dominó el partido disputado en la pista Arantxa Sánchez Vicario desde el primer juego, llegando a tener un 75% de acierto en el primer servicio y contabilizando 39 puntos de recepción ganados por solo 24 de su rival.
Esta es la segunda vez que la colombiana, entrenada por Mauricio Hadad, accede a la segunda ronda en Madrid. La primera fue en 2024, cuando fue eliminada en esa fase por la ucraniana Dayana Yastremska.
Emiliana Arango se medirá en la segunda ronda a la checa Linda Noskova.