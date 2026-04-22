Tenis
22 de abril de 2026 - 16:15

Machac aparta a Comesaña de Madrid

Imagen sin descripción

Madrid, 22 abr (EFE).- El checo Tomas Machac, con una remontada, apartó al argentino Francisco Comesaña del Masters 1.000 de Madrid al imponerse en partido de primera ronda por 3-6, 7-6 (3) y 6-3.

Por EFE

El argentino, 105 del mundo, que ya había perdido con el europeo en el torneo de Proatejov, en 2023, tardó dos horas y cuarto en propiciar la tercera derrota seguida de Comesaña, que cayó en la tercera eliminatoria del Masters 1.000 de Montecarlo y luego en la primera de Oeiras, en Portugal.

El jugador de Mar del Plata, que solo ha ganado tres partidos en lo que va de 2026, empeoró su papel del pasado año en Madrid, cuando alcanzó el tercer tramo.

Machac se enfrentará con el británico Cameron Norrie en segunda ronda.