Machac aparta a Comesaña de Madrid

El argentino, 105 del mundo, que ya había perdido con el europeo en el torneo de Proatejov, en 2023, tardó dos horas y cuarto en propiciar la tercera derrota seguida de Comesaña, que cayó en la tercera eliminatoria del Masters 1.000 de Montecarlo y luego en la primera de Oeiras, en Portugal.

El jugador de Mar del Plata, que solo ha ganado tres partidos en lo que va de 2026, empeoró su papel del pasado año en Madrid, cuando alcanzó el tercer tramo.

Machac se enfrentará con el británico Cameron Norrie en segunda ronda.