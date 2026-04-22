Ruud: "Si hay algo que puedas aprender de Nadal es su determinación"

Ruud, número 15 del ránking ATP, regresa a Madrid como vigente campeón tras vencer el pasado año en la final al inglés Jack Draper. Lo hace unos días después de retirarse mientras buscaba una plaza para los cuartos de final en Montecarlo. En busca de su mejor versión, Ruud se refugió en la compañía de su amigo Rafa Nadal.

"Me hace feliz poder decir que estoy recuperado al 100 %. Estaba un poco preocupado al principio, pensaba que Madrid sería complicado, pero he tenido buenos días de recuperación. He pasado una semana en Mallorca, entrenando en la academia de Rafa y haciendo trabajo físico fuera de pista", desveló.

"Rafa me ha animado a seguir y a dar lo mejor de mí. No hay nada más que puedas exigir a un jugador. Ha ganado tantos títulos importantes en tierra batida que nunca podría compararme a él. Se encuentra en una liga diferente a todos sobre la tierra batida. Si hay algo que puedes aprender de él es la determinación, nunca se daba por vencido, fue capaz de ganar muchos partidos sin llegar a su mejor nivel, porque física y mentalmente estaba muy bien preparado", confesó.

"Esta vez no pasamos mucho tiempo juntos en pista pero me animó a seguir y me dijo que tengo muchas cosas por las que luchar en las próximas semanas", comentó el noruego, que lamentó las ausencias en Madrid de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

"Es triste que no estén aquí ninguno de los dos, pero muchos jugadores llegan al torneo con buena inercia. Jannik Sinner ha venido y buscará algo histórico si logra ganar el torneo y Arthur Fils llega tras ganar Barcelona. También está un joven español, Rafael Jódar, que es un fantástico jugador y va a ser una figura de primera línea en el futuro. Hay muchos nombres con los que disfrutar", concluyó.