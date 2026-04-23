Blockx acaba con el trayecto del chileno Garín en Madrid

El sudamericano, no pudo alargar el buen arranque en el choque contra el belga. Garín perdió su saque en momentos clave del segundo y tercer set, cuando servía para empatar a seis juegos y forzar el desempate.

Garín, que caerá en el ránking más allá de los cien primeros, cumplía su cuarta presencia en la Caja Mágica pero se estancó en el primer partido. Ahora, su próximo desafío es la fase previa del Masters 1000 de Roma.

Blockx, por su parte, se medirá en segunda ronda al estadounidense Brandon Nakashimva, vigésimo octavo favorito.