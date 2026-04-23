Carreño, primera victoria en Madrid en diez años y cita con Davidovich

El asturiano, que en su día llegó a ser número diez del mundo, y fue bronce olímpico en Tokio 2020, logró ante Fucsovics, con el que había perdido en el único duelo que habían dirimido, en Dubai en el 2021, su primer triunfo en diez años.

Carreño, que tuvo un mal arranque en la Caja Mágica este 2026, llegaba a la cita con una racha de 9 a 2 tras ganar el Challenger de Murcia y llegar a la final en el Alicante antes de retirarse de la fase previa de Barcelona la semana pasada.

Aprovechó el impulso que le dio ganar el segundo parcial, en el desempate, Pablo Carreño ante un rival que no había jugado en tierra hasta ahora. No es un torneo que se le de bien al asturiano que en todas sus presencias solo contaba con un partido ganado, en el 2016, ante Grigor Dimitrov. Desde entonces, siete presencias y siete derrotas.

Carreño, de 34 años, ha logrado ganar su primer partido en un Masters 1000 de tierra desde que ganó en Roma, en el 2022 al argentino Federico Delbonis. Ahora, el asturiano espera a Alejandro Davidovich en segunda ronda.