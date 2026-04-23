Juan Manuel Cerúndolo gana a Altmaier y se une a Carabelli y Navone en segunda ronda

El jugador de Buenos Aires, ahora en el puesto 67 del 'ranking', no dio opción al alemán y avanzó en el cuadro de la Caja Mágica tal y como hizo el pasado año, cuando ganó dos partidos y se situó en el tercer tramo, eliminado por el ruso Daniil Medvedev.

El menor de los hermanos Cerúndolo, que tardó una hora y cuarto en superar al germano, ganó por tercera vez en seis cara a cara al alemán, al que había superado este año en Buenos Aires, también en arcilla.

Ganador en Córdoba en 2021, su único título, y finalista en Gstaad, tardó una hora y cuarto en avanzar a la segunda ronda, en la que se encontrará con el italiano Luciano Darderi, decimoctavo favorito.

Jose Manuel Cerúndolo se une a Ugo Carabelli, que ganó al francés Gael Monfils por 6-3 y 6-4, y a Mariano Navone, que se impuso al portugués Nuno Borges por 6-3 y 6-4 y jugará con el alemán Alexander Zverev. La única derrota del tenis argentino fue la de Sebastian Báez ante el lituano Vilnius Gaubas por 7-5 y 6-1.