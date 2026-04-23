Mérida salva dos puntos de partido ante Trungelliti y se planta en segunda ronda en Madrid

Mérida se aferró a la pista. Tuvo el partido perdido con 6-5 y el saque del argentino que numerosas veces se quedó del bullicio del público de la pista 2, la Arantxa Sánchez Vicario, que apoyó al tenista local. Pero Mérida dio la vuelta a la situación cuando peor lo tenía. Salvó esos dos puntos de partido, rompió el servicio y llevó el desenlace al 'tie break', que le dio el triunfo.

El madrileño de 20 años, por primera vez entre los cien mejores del circuito, evitó la revancha del sudamericano que tampoco ser rindió en un duelo que fue una montaña rusa, con alternativas y opciones para ambos. El español tuvo en el desempate cuatro puntos de partido (6-2) que Trungelliti salvó. Después, no le tembló luego el pulso y cerró la primera victoria en la Caja Mágica después de dos horas y 44 minutos.

Ambos llevaban una trayectoria similar en lo que va de curso. Mérida 21 años, Trungelliti 36. Los dos consiguieron cuatro victorias en torneos ATP este curso y disputaron su primera final hace tres semanas. Los dos perdieron. Mérida en Bucarest contra Mariano Navone. Trungelliti en Marrakech con Rafa Jódar

Ha dado un giro a los cara a cara el español que había perdido tres partidos del tirón con el sudamericano. Hasta llegar a la Caja Mágica, a la previa, cuando ganó por primera vez. Ahora obtuvo otro triunfo, el primero en la Caja Mágica. En segunda ronda jugará con el francés Conrentin Moutet.