Monfils dice adiós a Madrid; Carabelli, debut y a segunda ronda

Un largo abrazo en la red al final del partido, que duró casi dos horas, representó la despedida del parisino de 40 años, que apura sus últimos meses como profesional. Afrontó en este 2026 su decimoquinta presencia en el torneo madrileño, en el que nunca ha brillado. Dos cuartos de final, en 2008, eliminado por el británico Andy Murray, y en 2010, superado por Rafa Nadal, fueron su techo.

No inquietó en exceso a Carabelli, que debutó en el Masters 1.000 de Madrid y se citó en segunda ronda con el italiano Flavio Cobolli, décimo cabeza de serie.