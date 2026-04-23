Navone, primer rival de Zverev

Tal y como sucedió en las otras dos ocasiones en las que el argentino, 45 del mundo, disputó el torneo de Madrid, superó el primer tramo. Es el de la Caja Mágica el único Masters 1.000 en el que Navone ha logrado ganar dos partidos en el cuadro principal, en las primeras rondas de 2024 y 2025.

La tercera vez consecutiva que superó el primer tramo del Masters 1000 madrileño supuso la segunda victoria en tres cara a cara con Borges, que llegó a la Caja Mágica tras alcanzar los cuartos de final en Barcelona la semana pasada.

Navone, campeón en Bucarest, su primer y único título hasta ahora, aspira a firmar su mejor registro en la arcilla de Madrid. Nunca ha alcanzado la tercera ronda.

Para conseguirlo, tendrá que vencer a Zverev, segundo favorito, con el que nunca ha jugado.