Sabalenka empieza firme la defensa del título

Sabalenka, que ha disputado cuatro de las últimas cinco finales en la Caja Mágica, necesitó, sin embargo, hora y media para batir a su adversaria. No tuvo posibilidad de relajarse la jugadora de Minsk, que tuvo que enmendar la pérdida de su saque en dos ocasiones.
Fue el inicio de la temporada de tierra para Sabalenka, que mejoró sus estadísticas con la estadounidense, a la que ya ha ganado en tres ocasiones en otros tantos partidos.
Sabalenka jugará en tercera ronda contra la rumana Jaqueline Cristian, que superó a la ucraniana Yulia Stardoubtseva.