Vallejo: "Estoy soñando"

"Llegar al top 100 es difícil para cualquier persona de cualquier país pero soy el tercer jugador de Paraguay en llegar a esa situación. Eso te de que pensar lo difícil que es. Estoy contento de que tan pronto todo el esfuerzo de sus frutos", analizó Vallejo tras ganar al otrora número tres del mundo, el búlgaro Grigor Dimitrov.

"El primer día arranqué en la previa y jugué en la Manolo Santana y son experiencias que son increíbles porque veía estos partidos por la tele y debutar en un Masters 1.000 ante Pedro Martínez, que llegó a 30 del mundo y luego con Grigor Dimitrov fue algo increíble. Estoy soñando", subrayó el jugador de Asunción, de 21 años.

Los mensajes se agolpan en el celular de Vallejo. "Sí mucha gente me ha mandado mensajes. Es normal porque es algo histórico algo que se pasa de vuelta desde Ramón Delgado, el último que fue top 100 y recibo mucho aliento de allí", señaló.

"Cuando empieza uno a jugar este tipo de partidos duda de si estará a la altura. Ya me pasó con Tommy Paul, aunque al final no pude ganar. Pero vi que podía jugar contra este tipo de jugadores", explicó Vallejo, que con cada paso que da logra un registro histórico.

"Desde júnior todo lo que lograba era histórico. Ser número uno júnior era algo sin precedentes. Lo que haga seguramente sea de récord porque Paraguay no tiene una gran historia tenística aparte de Victor Pecci y Ramón Delgado. Si todo va bien romperé marcas personales y ojalá avance en el torneo. Todo esto es un hecho histórico", reconoció.

"Fue un partido increíble desde el sorteo estaba feliz de jugar con alguien como Grigor Dimitrov y desde principio a fin luché y lograr la victoria es algo increíble", apuntó.