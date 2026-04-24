Alcaraz y las lesiones

Relativizaba la seriedad de la dolencia el jugador de El Palmar, de 23 años, que no se atrevía aún a descartar ni Madrid, ni Roma y mucho menos Roland Garros. Emplazaba cualquier decisión a las pruebas.

Primero descartó Madrid mientras alertaba al seguidor en el acto de los Premios Laureus, a los que apareció con una llamativa férula en su mano derecha. Sin embargo, en la alfombra roja del Palacio de Cibeles se mostró prudente. Ni afirmó ni negó. Y eso ya levantó sospechas de que la lesión era más importante de lo que parecía al principio.

Alcaraz no jugará en Roland Garros. La pruebas a las que se ha sometido recientemente han dejado claro que el campeón no puede ir a París y que no logrará su tercer título consecutivo en París, ni elevará a ocho el número de majors en su carrera ni podrá aspirar a completar el Grand Slam, con los cuatro trofeos grandes en un mismo año.

El campeón del Abierto de Australia que tuvo un extraordinario inicio de 2026 cruza las sombras de la temporada. Dice adiós a la temporada de tierra. A Roma, que también conquistó el pasado año. Y a París. Wimbledon, la hierba, es ahora la idea. En cualquier caso, el campeón de siete grandes estará dos meses sin jugar.

No es habitual que Carlos Alcaraz se pierda eventos de este nivel. En los últimos tres años solo se ha bajado de un Grand Slam, en el Abierto de Australia del 2023 por una lesión en la pierna derecha.

Alcaraz, que llegó a estar tres meses de baja al inicio del 2023 a causa de las lesiones no ha vuelto a coger una raqueta desde que acabó el partido de segunda ronda de Barcelona, que logró terminar pese a las molestias y al dolor en la mano.

La lesión del murciano afecta el tendón de la muñeca, inflamada. No parece que haya rotura pero le afecta al cartílago y ese es el principal contratiempo.

"Tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar para torneos futuros. Veremos a ver la prueba, a ver qué sale. Prefiero volver un poco más tarde, pero muy bien, que volver corriendo, pero mal", dijo días atrás en los Laureus. Era una sensación que se ha confirmado.

A lo largo de su carrera Carlos Alcaraz ha sido perseguido por las lesiones. Acumula once dolencias significativas que le impidieron disputar torneos y afectaron a su temporada.

El murciano sufre contratiempos físicos desde que dio el salto al circuito profesional en febrero del 2020, en el torneo de Río de Janeiro, donde tuvo que frenar a causa de la pandemia. Desde que jugó el Abierto de Australia en el 2021 Alcaraz solo se ha perdido ese grande de Melbourne del 2023. Ahora añadirá a esa relación Roland Garros.

Las lesiones de Carlos Alcaraz como tenista profesional que le hicieron estar de baja incluyen un desgarro fibrilar en el vasto intermedio y lateral en el cuádriceps y elongación en el aductor de la pierna derecha (septiembre 2021, un mes de baja), molestias en el abdominal (octubre 2022, un mes de baja).

Después llegó la lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha (enero 2023, un mes de baja) y una artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna vertebral (abril 2023, una semana de baja). Inflamación en el pie izquierdo y problemas en el glúteo (octubre de 2023, una semana de semana baja) y un esguince del tobillo derecho (febrero de 2024, dos semanas de baja).

Sobrecarga en el pronador redondo del antebrazo derecho (marzo de 2024, un mes de baja), un edema en el pronador redondo del antebrazo derecho (mayo de 2024, un mes de baja), otra lesión en el aductor derecho y molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda (abril de 2025, dos semanas de baja), una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha (noviembre de 2025, una semana de baja). Ahora, a ellas se une las dolencias en el antebrazo derecho y afectación en la muñeca (abril de 2026, tiempo por determinar de baja).

La ausencia de Alcaraz, que no jugará en Roland Garros ni Roma, impulsan y consolidan a Jannik Sinner en la cima de la clasificación Mundial. El tenista de San Cándido, actual número uno del mundo, puntúa ahora todo lo que juega. El pasado curso estuvo la gira americana y casi toda la de tierra, hasta Roma, fuera de las pistas por su sanción por dopaje. Ahora acumula una victoria tras otra sen los Masters 1000, apunta a favorito en Roland Garros. Su ventaja se dispara.