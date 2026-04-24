Arthur Fils acaba con el sueño de Ignacio Buse

Buse, de 22 años y entrenado por Juan Lizariturry, se convirtió hace dos días en la primera ronda, frente a otro francés, Adrian Mannarino, en el primer tenista peruano en ganar un partido del cuadro principal de un Masters 1.000 desde Roma 2008, cuando ganó Luis Horna.

En la segunda ronda, y pese a que completó un partido completo, en el que vendió cara su derrota, Buse no pudo con Fils, que llegó a Madrid tras ganar en Barcelona el Conde de Godó.

El joven tenista de Lima ganó el primer set en el 'tie break', cedió el segundo también de la misma forma, y en el último llevó al extremo a Fils, que en el momento clave rompió el saque de su rival para adjudicarse el partido con oficio.

En la grada de la pista 3 de la Caja Mágica de Madrid se pudo ver a aficionados peruanos con la bandera del país en señal de apoyo a Buse, que terminó con un 74% de acierto y de puntos ganados en el primer servicio y llegó a realizar cinco saques directos.

Pese a la derrota en Madrid, Buse se marcha de la capital española con buenas sensaciones al ganar a Adrian Mannarino y hacer sufrir a Arthur Fils. Lo ha conseguido en la disputa del primer cuadro principal en un Masters 1.000 de este 2026 al no superar la fase previa antes ni en Indian Wells, ni en Miami ni en Montecarlo.

Fils se medirá en dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Madrid al estadounidense Emilio Nava.