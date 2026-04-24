El argentino Trungelliti denuncia racismo en su partido con Dani Mérida

Durante el partido disputado en la pista 3 de la Caja Mágica hubo tensión, especialmente en el tercer set, el definitivo para dirimir el vencedor. El recinto estaba lleno y tuvo que ser interrumpido durante varios minutos por la negativa de Trungelliti a seguir con el choque debido al comportamiento del público.

La situación fue a más. El ambiente subió y se caldeó paulatinamente y el argentino pidió la presencia del supervisor y denunció insultos. El sonido de bocinas y silbidos molestaron al jugador en un ambiente más propio de partidos de Copa Davis o de otros deportes, como el fútbol, que del tenis.

El jugador sudamericano se encaró con algunos seguidores. El triunfo fue para el español que ganó tras salvar dos puntos de partido y avanzó a la segunda ronda del torneo.

Trungelliti horas después, ha hecho público su malestar con lo sucedido y aprovechó su cuenta de instagram para acular a los seguidores de la Caja Mágica de racismo y de faltar al respeto.

"Para terminar con el tema de anoche: ¿Fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí. ¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho. Me importa? No", señaló en Instagram.