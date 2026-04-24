Etcheverry pone la directa a dieciseisavos tras ganar a Ofner

Etcheverry, de 26 años, rompió con esta victoria sobre Ofner el muro que parecía tener en Madrid, dónde en las anteriores tres ocasiones siempre había caído en segunda ronda.
El tenista de La Plata, entrenado por Walter Grinovero y Kevin Konfederak, realizó un partido casi perfecto en la pista 4 de la Caja Mágica con un 89% de puntos ganados en el primer servicio, un 67% en el segundo y cinco saques directos.
Etcheverry se medirá en dieciseisavos de final al croata Dino Prizmic, que, procedente de la ronda clasificatoria, eliminó en la primera fase al italiano Matteo Berrettini y en la segunda al estadounidense Ben Shelton.