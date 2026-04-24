Tenis
24 de abril de 2026 - 13:30

Etcheverry pone la directa a dieciseisavos tras ganar a Ofner

Imagen sin descripción

Madrid, 24 abr (EFE).- El argentino Tomás Martín Etcheverry, 29 del ránking mundial, inició su andadura en el Masters 1.000 de Madrid con una victoria en segunda ronda frente al austríaco Sebastian Ofner por un doble 4-6, en una hora y dieciocho minutos.

Por EFE

Etcheverry, de 26 años, rompió con esta victoria sobre Ofner el muro que parecía tener en Madrid, dónde en las anteriores tres ocasiones siempre había caído en segunda ronda.

El tenista de La Plata, entrenado por Walter Grinovero y Kevin Konfederak, realizó un partido casi perfecto en la pista 4 de la Caja Mágica con un 89% de puntos ganados en el primer servicio, un 67% en el segundo y cinco saques directos.

Etcheverry se medirá en dieciseisavos de final al croata Dino Prizmic, que, procedente de la ronda clasificatoria, eliminó en la primera fase al italiano Matteo Berrettini y en la segunda al estadounidense Ben Shelton.