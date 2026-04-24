Fonseca avanza a tercera ronda sin jugar; Cilic se retira de Madrid

Su rival en la siguiente ronda saldrá del ganador del partido entre el australiano Alex Minaur, quinto cabeza de serie del torneo, y el español Rafael Jodar.

Los motivos del abandono del exnúmero tres del mundo no se han comunicado. El balcánico, actualmente en el puesto 51 del ránking que en su primer partido había ganado al belga Zizou Bergs por 4-6, 6-3 y 6-4, anunció que no saltaría a la pista.

En lugar de este duelo entre Fonseca y Cilic se trasladó a la pista Arantxa Sánchez Vicario de la Caja Mágica el del argetnino Thiago Agustín Tirante y el estadounidense Tommy Paul, inicialmente fijado para la pista 3.

Fonseca aún no ha debutado en su tercera participación en el Masters 1000 de Madrid. Eliminado por Cameron Norrie en 2024 y por Tommy Paul en 2025, el brasileño nunca ha superado la segunda ronda del torneo. En esta ocasión, ya está en la tercera ronda sin haber tenido que jugar.