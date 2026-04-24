Rublev, víctima de su irregularidad

Rublev, que perdió ante el francés Arthur Fils la final del torneo de Barcelona el pasado domingo, apenas inquietó al checo, que solo había ganado hasta ahora a un jugador situado entre los veinte primeros del mundo y que logró alcanzar los dieciseisavos de final de un Masters 1000 por segunda vez en su carrera.

El checo, erigido en el cuarto jugador en registrar diez victorias en tierra en lo que va de temporada, se convirtió en el primer jugador fuera del top 50 que gana a Rublev, uno de los tres excampeones que habían empezado el torneo de la Caja Mágica además del noruego Casper Ruud y el alemán Alexander Zverev.

Kopriva jugará en dieciseisavos de final contra el francés Rinderknech que ganó al serbio Dusan Lajovic por 6-3 y 6-2.