Tabilo vuelve a caer ante Lehecka

El chileno, por segundo año en el cuadro principal de Madrid, ya había caído con el checo, undécimo favorito, en Múnich en el 2022 y en Montecarlo hace dos semanas. Aunque empezó mejor y tomó ventaja, no pudo mantener el pulso con el europeo y en cuando cedió el segundo set, fue incapaz de alargar la resistencia en el tercero.

Tabilo, ahora 43 del ránking ATP con tres títulos en su historial, Mallorca y Auckland en el 2024 y Chegdu en el 2025, finalista esta temporada en Río de Janeiro, se mostró más errático en los momentos decisivos del último parcial que aprovechó el checo para cerrar su triunfo después de dos horas y 11 minutos.

Jiri Lehecka, que disfruta de su cuarta presencia en la Caja Mágica con las semifinales de hace dos temporadas, apartado del torneo por una lesión ante el canadiense Felix Auger Aliassime, finalista este 2026 en el Masters 1000 de Miami, jugará la tercera ronda contra el estadounidense Alex Michelsen que ganó al alemán Jan Lennard Struff por 6-2 y 6-1.