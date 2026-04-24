Tirante gana a Paul de camino a tercera ronda en Madrid

El jugador de La Plata, de 25 años y 72 del ránking, alcanzó por fin este año su acceso al cuadro principal de la Caja Mágica tras dos años estancado en la previa. Tras ganar en su estreno al español Roberto Bautista ha dado un paso más y superó a Paul, que cumplía su sexta participación en Madrid, con los octavos que alcanzó el pasado año como su techo.

A Tirante, que había perdido en el único partido previo con el estadounidense, en el Abierto de Australia a principios de año, le bastó con una rotura en cada manga y amarrar su saque para ganar el partido y citarse, en dieciseisavos, con el británico Cameron Norrie, que ganó al checo Tomas Machac por 6-2, 6-7 (6) y 7-6 (5).