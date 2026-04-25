Baptiste elimina a Paolini y firma su mejor registro en Madrid

La transalpina nunca ha brillado en Madrid. Había ganado ya en tierra a la norteamericana, en roland Garros del 2024 pero no afrontó el torneo de la Caja Mágica en su mejor nivel. Perdió en una hora y 50 minutos y se estancó en dieciseisavos a un paso de los octavos que logró en el 2024. La transalpina está lejos del nivel de ese año cuando llegó a las finales de Wimbledon y Roland Garros, que perdió, pero la elevaron hasta el tercer lugar de la clasificación mundial.

Baptiste, por su parte, ya ha firmado su mejor papel en Madrid, donde participa por segundo año. La ganadora de Charleston en el 2021, su único trofeo, nacida en Washington hace 25 años, solo había ganado un partido. Ahora ya está en octavos, donde jugará contra la suiza Belinda Bencic.