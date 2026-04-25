Bergs aprovecha el Bernabéu; Davidovich, Sabalenka y Cerúndolo, lo ignoran

Bergs, eliminado del cuadro individual de la competición al perder en primera ronda con el veterano croata Marin Cilic, que no compareció este sábado para jugar en segunda con el brasileño Joao Fonseca, quiso poner a prueba la tierra batida del estadio blanco.

En Instagram, el belga mostró imágenes y vídeos con los intercambios sobre la pista junto a su equipo antes de abandonar Madrid.

El belga de 26 años, 44 en el ránking ATP fue de los pocos que saltó a la pista del Bernabéu que fue instalada e inaugurada el pasado jueves, con Rafa Nadal, Jannik Sinner, con Thibaut Courtois y Jude Bellingham, entre otros, y la número tres del mundo, la polaca Iga Swiatek que este sábado se ha despedido de Madrid tras retirarse de su primer encuentro ante Ann Li.

Aquella, con Florentino Pérez como anfitrión, fue la inauguración de la cancha creada para que los jugadores puedan ejercitarse como alternativa a la Caja Mágica. De hecho, el Bernabeu está cerca del hotel oficial en el que se alojan gran parte de los tenistas que disputan en Masters 1000 de Madrid. Sin embargo, pocos son los que hacen uso de esta alternativa y prefieren mantener la tradición y acudir cada día a las instalaciones donde se disputa el evento.

De hecho, los jugadores son claros en este sentido. El español Alejandro Davidovich, clasificado para tercera ronda tras eliminar a su compatriota Pablo Carreño, fue rotundo. No tiene intención de probar la cancha de tierra del Santiago Bernabéu.

"No; sé que la pista está ahí pero no tengo intención de ir. Al final aquí tenemos todo y tampoco quiero sentirme como que estoy fuera del torneo. Me gusta cuando vengo sentirme que estoy en el torneo aunque no juegue", dijo el jugador malagueño.

Días atrás, la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, también desechó esta posibilidad. Sobre todo con el evento en marcha.

"Estaba un poco confundida. Me gustaría que lo hicieran antes del torneo, pero ahora siento que la superficie va a ser un poco diferente respecto a la Caja Mágica. Además, es un estadio enorme, así que todo está cubierto. Me gustaría enfocarme en el tenis y no en esas cosas. Además, me gustaría que lo hicieran antes o después del torneo, si van a mantener el deporte allí. Es una experiencia única", dijo.

En esa línea se pronunció el argentino Francisco Cerúndolo, semifinalista el pasado año, que ganó al alemán Yannick Hanfmann y se situó en tercera ronda.

"No tuve la suerte de ir a jugar pero ahora que arrancó el torneo no sé si voy a tener la oportunidad de entrenar allí o si me gustaría ir. No sé como están las condiciones ahí pero creo que me quedaré aquí en la Caja Mágica tratando de entrenar en los días libres y sentir las condiciones estas. Me hubiera gustado jugar antes", indicó.

La pista estará al alcance del jugador que lo requiera hasta el próximo jueves 30 de abril. Entonces, el estadio recuperará el estado habitual para acoger los compromisos que restan del Real Madrid en LaLiga.