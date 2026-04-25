Davidovich: "El tenis no me debe nada"

El malagueño, segundo tenista español según la clasificación ATP, persigue el primer título de su carrera. tRas cinco finales, cuatro de ellas en el 2025, nunca consiguió, hasta ahora, levantar el trofeo. Sin embargo, no considera que el tenis le deba nada.

"El tenis no me debe nada. es un objetivo como otro jugador pero si sigo trabajando tendré oportunidades y cuando la tenga trataré de aprender de los otros errores y e intentar levantar ese título pero todavía lo pienso como muy lejano", dijo el tenista español.

Davidovich es uno de los principales jugadores españoles. Sin embargo, en las últimas competiciones de la selección, en la Copa Davis, se ha quedado fuera de las convocatorias. Aún así, subraya que no tiene ningún problema con el capitán, David Ferrer, y que está a disposición del equipo.

"No tengo ningún problema con él. Me escribió un mensaje antes del torneo de Madrid para hablar pero al final intento pasar el menos tiempo posible en el torneo porque desgasta mucho mentalmente; pero cuando termine el torneo nos sentaremos y hablaremos sin ningún problema", dijo el jugador malagueño que ensalza la progresión de Rafa Jódar.

"Está en su mejor momento, en un nivel increíble. Le veo desde Marrakech. tiene un talento increíble y me alegro por él porque me cae muy bien y se merece lo mejor. está empezando en el circuito con cosas que no sabe y las irá aprendiendo", dijo.

Davidovich jugará en tercera ronda con Casper Ruud, vigente campeón, para intentar llegar a octavos de final, su mejor papel en Madrid.

"ME gusta jugar con Casper Ruud para ver el nivel que tengo, tiene mejor ránking y así puedo ver donde está ahora mismo mi nivel en tierra y tampoco pienso que por ser el actual campeón tenga que serlo otra vez y voy sin esa presión", advirtió.

Para recuperar la versión de tiempo atrás necesita partidos. "Depende de cuantos partidos juegue. cuantos más juegue más partidos tendré para irme a roma y si pierdo me tocará recuperarlo en Roma. Estoy motivado, física y mentalmente bien así que es cuestión de tiempo que recupere ese buen nivel", confió Davidovich que prefiere que los Masters 1000 se disputen en una semana en lugar de dos.

"Me gusta más una semana si se termina el torneo antes tienes más tiempo de estar en casa", indicó. eFE