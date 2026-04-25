Davidovich vuelve a la tierra con un solvente triunfo ante Carreño

El malagueño no competía desde marzo, en el Masters 1000 de Miami. Casi dos meses después se ha reencontrado con las pistas en la segunda ronda del evento madrileño y una puesta en escena cómoda ante un adversario muy abajo en la clasificación al que la Caja Mágica no se le suele dar especialmente bien.

La sexta presencia del segundo jugador español en la clasificación ATP le sitúa ya en los dieciseisavos de final a un solo tramo de su mejor papel, los octavos que logró en el 2024.

"Pablo no ha jugado un buen tenis esta vez, me ha dado muchas oportunidades...", reconoció tras el triunfo Davidovich.

El malagueño se enfrentará al ganador del partido entre su compatriota Jaume Munar y el vigente campeón, el noruego Casper Ruud.