Francisco Cerúndolo debuta con victoria ante Haffman rumbo a dieciseisavos

Cerúndolo, que el pasado año llegó a semifinales en Madrid y perdió con el noruego Casper Ruud, que acabaría ganando el torneo, regresó a la capital española por quinta vez. Su estreno fue bueno, ganó a Hanfmann, y puso rumbo a dieciseisavos tras un partido en el que tiró de oficio y practicó un juego solvente.

El primer set se lo adjudicó con relativa comodidad, solo cediendo un juego, pero en el segundo todo cambió. Hanfmann ganó en confianza, mejoró sus recepciones y con golpes largos inquietó al argentino, que no pudo cerrar el partido por la vía rápida.

Cerúndolo, entrenado por Nicolas Pastor y Pablo Cuevas, registró un 57% de acierto en el primer servicio, una cifra peor que la de su rival (61%), aunque lo que hizo que la balanza se decantase de su lado fue los puntos ganados en el primer servicio (72%) y la fiabilidad con los saques, con cinco directos por solo uno del alemán.

El rival de Francisco Cerúndolo en dieciseisavos será el vencedor del duelo entre su hermano, el también argentino Juan Manuel Cerúndolo, y el italiano Luciano Dardieri.