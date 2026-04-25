Juan Manuel Cerúndolo se despide en segunda ronda tras caer con Darderi

Juan Manuel no pudo seguir la estela de su hermano Francisco, que en el partido anterior y en la misma pista, la cinco de la Caja Mágica, selló su pase a dieciseisavos de final al vencer al alemán Yannick Hanfmann.

El pequeño de los Cerúndolo, entrenado por Mariano Hood, perdió de forma contundente contra Darderi, en un partido en el que como mejor estadística llegó a tener solo un 50% de puntos ganados en el primer servicio.

Ésta fue la tercera vez que Juan Manuel Cerúndolo compitió en Madrid. La primera, en 2023, no pasó la ronda de calificación, y en la segunda, en 2025, su periplo terminó en dieciseisavos.