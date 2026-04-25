Medvedev vence con apuros de camino a tercera ronda

El ruso de 30 años, que tardó dos horas y 13 minutos en cerrar el partido, jugará su siguiente compromiso contra el joven noruego Nicolai Budkov Kjaer que arrolló al canadiense Denis Shapovalov (6-2 y 6-1) tras vencer por cuarta vez, la primera en tierra, al jugador húngaro al que ya venció en enero, en el Abierto de Australia.

El séptimo cabeza de serie tiene como primer objetivo alcanzar las semifinales en la Caja Mágica y completar esta situación en los nueve eventos Masters 1000 del curso. Madrid, sin embargo, no es un torneo que rentabilice Medvedev, que nunca lo ha ganado y donde no ha sobrepasado los cuartos de final que alcanzó en las dos últimas ediciones.

Medvedev sacó adelante, con las dificultades que le supone el juego en tierra, el choque con Marozsan que llevó el duelo al tercer set, en su segundo torneo en tierra batida de la temporada después de aquella llamativa derrota por un doble 6-0 con el italiano Matteo Berrettini en su primera ronda de Montecarlo hace dos semanas.

El ruso apunta a ser el cuarto jugador en alcanzar las 20 victorias esta temporada y unirse a Jannik Sinner (25), Carlos Alcaraz (22) y Alexander Zverev (22).