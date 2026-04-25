Sabalenka impone su condición de campeona

Sabalenka, que ya ganó a Cristian en Indian Wells semanas atrás, estuvo a un paso de perder su saque y dejar en 5-3 el segundo set a favor de su rival. Pero reaccionó y empató a 4. Aceleró y selló el triunfo, el séptimo seguido en Madrid, que la sitúa en octavos de final.

La tres veces campeona en la Caja Mágica, que necesitó una hora y 24 minutos para sacar el choque adelante, jugará contra la vencedora del partido entre la ucraniana Anhelina Kalinina y la japonesa Naomi Osaka.

Sabalenka es, junto a la checa Petra Kvitova la jugadora con más títulso en Madrid (2021, 2023, 2025) y tiene en la mano de erigirse en la mejor, con más trofeos si vuelve a levantar la copa el sábado próximo.

La tenista de Minsk, que lleva 79 semanas consecutivas como número uno del mundo, la undécima racha más larga en la historia del ránking WTA, es la que más partidos ha ganado de las tenistas en activo en Madrid, con 25. Solo está por detrás de Kvitova, con treinta y dos, y Simona Halep con treinta.

La cuarta jugadora en ganar sus primeros 14 partidos WTA 1000 de la temporada, junto con Victoria Azarenka (2016), Iga Swiatek (2022) y Elena Rybakina (2023), con once títulos WTA 1000 en su carrera, incluyendo dos este año: el Sunshine Double de Indian Wells (derrotó a Rybakina en la final) y el de Miami (derrotó a Gauff en la final), tiene esa parte del cuadro allanado tras el abandono de la polaca Iga Swiatek y la derrota de la italiana Jasmine Paolini.