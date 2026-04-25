Vallejo: "Estoy feliz de que la gente se entusiasme conmigo en Paraguay"

El jugador de Asunción, de 21 años, procedente de la fase previa, ya hizo historia en su país hace dos días. Se erigió en el primer jugador guaraní en catorce años, y el segundo en el tenis paraguayo, en ganar un partido de este rango.

Sigue los pasos del legendario Ramón Delgado Vallejo, instalado ya entre los cien mejores del mundo y que tardó 80 minutos en superar a Tien, ganador de las Finales Next Gen en noviembre pasado y ya asentado en la parte alta del ránking.

"Ha sido una jornada increíble. Fue un partido como esperaba, una batalla desde el fondo de la cancha. A Tien lo conocía, sabía lo duro que iba a ser, pero lo hice bien de comienzo a fin y se nota que estoy más acostumbrado al polvo de ladrillo (tierra batida)", dijo Vallejo, en la zona mixta de la Caja Mágica.

Vallejo reconoció que "hay mucha locura en Paraguay, como es lógico", con su rendimiento, y dijo estar "viviendo un momento muy lindo".

"Estoy feliz de que la gente esté entusiasmada conmigo y espero tener una carrera larga", apuntó el tenista paraguayo, admirador de Andy Murray, Novak Djokovic y Ramón Delgado.

Su próximo rival en Madrid, en los dieciseisavos de final, será el italiano Flavio Cobolli, verdugo del argentino Camilo Ugo Carabelli.

"La condición de Madrid me va bien, hay altura, la bola pica un poco más, y jugando contra Tien se ha visto. Ahora toca Cobolli, un tipo que está entre los quince mejores del mundo, que es una gran persona, muy cercano, y voy a tratar de disfrutar al máximo", finalizó.