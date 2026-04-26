Gauff: "Hay un virus por la ciudad y puede que sea eso"

Jugadores como Marin Cilic, Iga Swiatek, Madison Keys o Liudmila Samsonova han caído enfermos estos días. También afectó a Gauff, que vomitó en la pista y necesitó ayuda médica.

"Estaba algo rara anoche, pero cuando me levanté estaba bien y luego ya me sentí como si me fuese a caer. Estaba como cansada y casi vomito en medio del partido. Hay un virus. Yo no suelo tener problemas con el estómago. Hay jugadores que tienen un virus y parece que hay un virus por la ciudad y puede que sea eso", apuntó la estadounidense.

Gauff pensó, incluso, en la retirada, aunque al final siguió con su partido y ganó. "Por un momento pensé en retirarme, después del primer set. Pero decidí seguir y ver como iba todo. Y cuando vomité también. No me gusta retirarme a menos que no pueda seguir. Siempre quise acabar", insistió.

"Decían algunos que era un virus estomacal, de alguna comida, pero yo no tomé nada raro así que no creo que sea eso. Yo creo que es un virus que hay en la ciudad, en el ambiente y algunos jugadores lo tienen. Creo que me contagié de otro jugador que estaba afectado y su habitación estaba cerca", dijo la estadounidense, tercera jugadora del mundo.

"No sé qué puedo hacer. Es la primera vez que me pasa desde que estoy en el circuito", indicó Coco Gauff, que jugará contra la checa Linda Noskova en octavos.

"Ahora tengo que descansar e hidratarme y espero estar bien el lunes. Estoy mejor con lo que me han dado. Me han medicado para el resto del día y las próximas horas y a ver como va todo", señaló.

"Es la primera vez que me pasa esto. He estado en torneos en los que había algún virus, pero nunca me había pasado. He visto que cada vez más lo tienen, pero pensé que a mí no me afectaría. No se sabe quién lo tiene y quién no y eso complica la situación", insistió Gauff, que disfruta de Madrid y considera buena idea la posibilidad de entrenar en el estadio Santiago Bernabeu, aunque este año ya no tiene tiempo de hacerlo.

"Hubiera estado bien entrenar en el Bernabéu, pero no podré ir. Me parecía buena idea y si lo hacen otra vez el próximo año seguro que lo intento", aventuró.