Lebron-Augsburger y González-Josemaría, campeones en Bruselas

La sorpresa llegó de la mano de las dos mejores duplas del mundo del ránking FIP. Juan Lebron y Leandro Augsburger consiguieron derrotar a los número uno, Agustín Coello y Agustín Tapia, por 2-6 y un doble 6-3 tras una hora y media de partido.

A pesar de que la final empezó dominada por la pareja hispano-argentina y se llevaron el primer set por 6-2, la reacción llegó en el segundo juego donde Lebron y Augsburger tiraron de ingenio para poder vencer así a Tapia y Coello y conseguir el título que les acredita como campeones del torneo de P2 de Bruselas.

Por su parte en la final femenina, la pareja española formada por Beatriz González y Paula Josemaría se alzó con su tercer título consecutivo tras una clara victoria sobre la dupla hispano-argentina formada por Gemma Triay y Delfi Brea por 7-5 y 6-2, en la que fue su cuarta final consecutiva.

Tras los logros obtenidos en Miami y Nueva Giza (Egipto), las número dos se impusieron en Bruselas para conseguir un nuevo título y confirmar el dominio español sobre las primeras del mundo.

Desde el principio, González/Josemaría impusieron su ritmo de juego, más agresivo y preciso para tomar la delantera a sus rivales. Tras una hora y cincuenta minutos de partido, fueron superiores y consiguieron llevarse la victoria.