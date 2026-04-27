Tenis
27 de abril de 2026 - 12:35

Medvedev disipa las dudas y se sitúa en octavos

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Daniil Medvedev logró su décima victoria en Madrid. Es el cuarto jugador en activo en conseguir diez o más victorias en los nueve Masters 1000 iugual que Grigor Dimitrov, Novak Djokovic y Alexander Zverev.

Por EFE