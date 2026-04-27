Ruud despide de Madrid a un Davidovich desconectado

Ruud volvió a ejercer con contundencia en su defensa de la corona de Madrid. Y tras ceder solo un juego (6-1 y 6-0) ante el también español Jaumer Munar, atropelló en tercera ronda Davidovich, que dio sensación de desconectarse del compromiso precipitadamente.

Mientras Ruud selló su pase a octavos, donde le espera el ganador del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas y el español Daniel Mérida, Davidovich que había estado apartado de la competición por lesión, enfilaba la puerta de salida de la Caja Mágica. El noruego tardó ochenta minutos en lograr su objetivo y lograr la cuarta victoria en siete cara a cara con el español.

Davidovich se quedó sin lograr su victoria 50 en un Masters 1000 mientras Ruud sumaba su séptima victoria consecutiva en la Caja Mágica, el escenario donde consiguió el primer título Masters 1000 de su carrera, el pasado año.

El jugador de Oslo necesita llegar a semifinales para evitar caer fuer adel top 20 por primera vez desde mayo del 2021. Tras ganar a Davidovich, el jugador de 27 años no encontró oposición para alcanzar los octavos de final de Madrid por cuarta vez.