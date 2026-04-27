Sabalenka resiste y remonta al empuje de Osaka

La número uno del mundo ganó por 6-7(1), 6-3 y 6-2 a una rival que fue de más a menos y que mantuvo el tipo durante dos horas y veintidós minutos. La nipona, decimoquinta del ránking, ya había ganado a Sabalenka en el Abierto de Estados Unidos del 2018 aunque las dos citas recientes fueron para la jugadora de Minsk.

Sabalenka dio un giro más a su juego en cuanto perdió el primer set. Después aceleró y su rival no pudo seguirla el ritmo.

Selló la bielorrusa su octava victoria seguida en la Caja Mágica en una edición donde aspira a su cuarto título y erigirse en la jugadora con más trofeos en Madrid, uno más que la checa Petra Kvitova que es, aún, la jugadora con más partidos ganados.

La bielorrusa, que ya lleva veintiséis victorias en el WTA 1000 de Madrid, ahora solo seis que la checa y cuatro menos que la rumana Simona Halep, la segunda con más triunfos en la Caja Mágica, selló ante Osaka su decimoquinta victoria seguida que le dieron los títulos en Indian Wells y Miami.

Sabalenka frustró las aspiraciones de Osaka que fue a menos en el tramo final y que se quedó sin poder igualar su mejor papel en Madrid, los cuartos que alcanzó en el 2019.

Aryna Sabalenka se cita ahora con la estadounidense Halley Baptiste que ganó en tres mangas (6-1, 6-7(14) y 6-3) a la suiza Belinda Bencic.