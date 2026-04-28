Cobolli elimina a Medvedev y logra sus primeros cuartos de un Masters 1000

La tercera victoria ante un top 10 del italiano le emparejará en el antepenúltimo tramo del torneo de la Caja Mágica con el ganador del choque entre el alemán Alexander Zverev y el checo Jakub Mensik.

El italiano que se sitúa duodécimo del mundo, tardó dos horas y veintiún minutos en ganar por primera vez al ruso, que se había impuesto en los dos choques anteriores y que no pudo alcanzar los cien partidos ganados en torneos de este rango en la última década.

Cobolli solo había podido superar al danés Holger Rune en Madrid el pasado año y al Zverev en las semifinales de Múnich este año pero en el resto de partidos, diecisiete, ante jugadores de los diez primeros del mundo había salido malparado.

Pero supo jugar a Medvedev que fue a contracorriente y que estuvo a punto de remontar el partido. Pero en el tercer set, después de desaprovechar dos ocasiones de rotura con 3-3 se hundió físicamente, con calambres en los dos parciales finales, y su rival lo aprovechó para sellar su triunfo.

Ganador este año en Acapulco, su tercer título, y finalista en Múnich, se mostró más fuerte que su rival y cerró un triunfo que le convierte junto a Jannik Sinner en el segundo italiano en cuartos.