Etcheverry choca con Fils y se despide de Madrid en octavos

Etcheverry, que en dieciseisavos completó una sobresaliente remontada ante el croata Dino Prizmic, verdugo del italiano Matteo Berrettini y del estadounidense Ben Shelton, no pudo lograr un nuevo triunfo sobre la tierra batida de la pista Arantxa Sánchez Vicario de la Caja Mágica.

El tenista de La Plata, de 26 años y entrenado por Walter Grinovero y Kevin Konfederak, no tuvo opciones en el primer set, en el que estuvo a merced del juego que quiso implantar el francés, muy superior durante todo el partido.

En el segundo, aunque mejoró sus prestaciones, sobre todo en las recepciones, Etcheverry, que cometió dos dobles faltas, no opuso demasiada resistencia al francés, que tuvo un acierto del 74 % en el primer servicio y ganó 63 puntos, once más que el argentino.

Etcheverry se despide de Madrid en octavos de final. Nunca antes había pasado de la segunda ronda en la Caja Mágica pero en este 2026, el de su primer título, en Río de Janeiro, después de tres finales perdidas en años anteriores, lo consiguió en su cuarta visita a Madrid.

Fils, ganador hace nueve días en Barcelona del Trofeo Conde de Godó y finalista este año también en Doha, se medirá en cuartos al ganador del duelo entre el checo Jiri Lehecka y el italiano Lorenzo Musetti.