Ruud salva dos puntos de partido ante Tsitsipas y alarga la defensa de su corona

El tenista de Oslo ganó por 7-6 (4), 6-7 (2) y 7-6 (3) en tres horas de partido. Emergió cuando estaba contra las cuerdas, con 5-3 y 15-40 en el tercer parcial. Sacó adelante el juego con su saque y llevó el desenlace al 'tie break', que ganó.

El vigente campeón venció al finalista de 2019, que dio la sensación de sentir vértigo por el triunfo. Fue el primer duelo entre ambos desde que disputaron finales consecutivas en el Masters 1.000 de Montecarlo y el torneo de Barcelona en abril de 2024.

Ruud, líder del ATP Tour en victorias sobre tierra batida desde 2020 (134), alcanzó su tercer cuarto de final en Madrid. Tsitsipas, que pretende regresar a la élite del circuito, intentaba alargar su racha de partidos ganados contra jugadores del Top 20 en un mismo torneo. El otrora número tres del mundo es ahora el 75 en el 'ranking'.

Ruud, que sumó su novena victoria consecutiva en Madrid tras ganar su primer título Masters 1.000 en este mismo torneo el año pasado, jugará contra el vencedor del partido entre el argentino Francisco Cerúndolo y el belga Alexander Blockx. Está a un paso de las semifinales el vigente campeón, un requisito que necesita para evitar salir del top 20 por primera vez desde mayo de 2021.

El noruego ya está en sus decimoquintos cuartos de final de un Masters 1.000, los novenos en tierra batida y los primeros desde que los alcanzó en Madrid y Roma el año pasado.