Sinner critica los horarios

El italiano jugó en el primer turno de la jornada, a partir de las 11.00 CET, algo también poco habitual para él, y que la organización plantaba fijarlo para el español Rafa Jódar, que el domingo acabó su partido en la madrugada.

"No sé cuándo fue la última vez que jugué a esta hora. No me importa el horario porque intento dar lo mejor en cualquier momento. Había dudas sobre si que jugara Jodar o yo a las 16.00 horas y creo que era más lógico que jugara él porque acabó muy tarde", desveló el tenista de San Cándido.

Sinner criticó los partidos de la tarde noche. "Es necesario hacer algunos ajustes en la programación porque dos partidos empezando después de las ocho es muy tarde. Incluso con un día de descanso es muy tarde porque terminas a la 1.30 del día siguiente, hay que comer y hacer tratamiento", añadió Sinner.