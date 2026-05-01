Andreozzi y Guinard disputarán la final de dobles a Heliovaara y Patten

Enfrente, el conjunto formado por el francés y el argentino tienen el sábado al finlandés Heliovaara y el británico Patten que alargaron su buena racha en el 2026 después de superar al británico Luke Johnson y al polaco Jan Zielinski que abandonaron el partido cuando iban por debajo en el marcador, 6-3 y 4-3 y habían transcurrido 56 minutos de partido.

Será la tercera final de un torneo Masters 1000 para los terceros cabezas de serie tras conquistar el título en París el pasado año y haber lllegado la final en Miami en el pasado marzo. Lideran la clasificación del año con sus trofeos obtenidos en Adelaida, Doha y Dubai.