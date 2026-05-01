Fils: "Sinner es un jugador diferente"

"Es un gran campeón. No ha perdido un partido desde Indian Wells y está jugando de maravilla, con mucha confianza. Golpeó la pelota con mucha precisión desde ambos lados y también sacó muy bien. El primer set fue muy bueno para él y difícil para mí. Tuve que adaptarme a la velocidad de su pelota pero es un jugador diferente y muy completo", relató el mejor jugador francés.
"He jugado contra grandes rivales pero aun así es diferente. Cuando entro a la cancha para jugar contra él siento que juego un gran tenis, pero no es suficiente. En el segundo set mejoré y tuve más oportunidades pero no las aproveché", lamentó Fils
El francés tiene como entrenador al croata Goran Ivanisevic que se incorporó a su equipo en febrero pasado. "Estamos haciendo un gran trabajo. Creo que Goran me está ayudando mucho con su experiencia. Desde hace dos años también he trabajado muchísimo con Ivan Cinkus, y son muy amigos. Así que es bastante fácil trabajar con ambos. Pero sí, desde que llegó Goran también tengo otra perspectiva. Es genial. Trabajo muy bien con los dos", dijo.
"Empezamos en Doha, pero solo fueron un par de días, e Ivan estaba allí. Pero en Barcelona y ahora en Madrid hemos hecho un trabajo fantástico y estoy muy contento con eso. Espero que sigamos así porque va muy bien", añadió Arthur Fils que confía en haber aprendido de la experiencia en Madrid y del duelo contra Sinner.
"Aprendo rápido. Aprendo las cosas enseguida. En Miami dije que estaba gastando demasiada energía en la cancha. Y luego volví a Barcelona y Madrid completamente diferente. Así que aprendo rápido", subrayó. EFE.