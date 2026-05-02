Kostyuk: "Este trofeo sabe a champán"

"Este trofeo sabe a champán, sin duda. Eso fue lo primero que probé después de ganar. No sé. Honestamente, ver este torneo cuando era niña y recordar aquel año en que se jugó en arcilla azul fue alucinante. Además, con toda la gente que lo ha ganado antes que yo, nunca pensé que esto fuera posible. Es uno de los torneos más fuertes del año, y todos juegan muy bien, especialmente ahora. Así que sin duda sabe bien, pero solo quiero disfrutar de esto hoy y ya está", dijo Kostyuk al ser preguntada a qué sabe el trofeo ganado.

La ucraniana acude ahora a Roma y Roland Garros en el que no tiene puestas excesivas perspectivas porque tradicionalmente no ha jugado bien.

"Roland Garros es en tres semanas, y todavía no he pensado en ello. Porque aún queda Roma, está Estrasburgo, hay muchos días de trabajo. Jugué muy mal en París el año pasado. Tuve un partido absolutamente terrible, y estuve muy deprimida por eso durante un tiempo. Tuve una buena racha en Madrid y Roma, y ​​luego probablemente tenía grandes expectativas para mí misma, no sé, pero fue probablemente una de las derrotas más difíciles de mi carrera. Además, nunca juego bien en París, así que, ya sabes, estoy volviendo a lo básico y a lo que me hizo ganar aquí esta semana. Quiero disfrutar y estar abierta a, ya sabes, sufrir, oportunidades y diferentes desafíos que enfrentaré en el camino. Pero, sí, Roland Garros todavía está muy lejos, así que no sé. Espero estar sana, y eso es lo único que importa".

Se queda por ahora con el éxito en Madrid. "Ganar aquí es increíble. Siempre tuve un historial muy malo aquí hasta el año pasado. Es muy emocionante. Quería disfrutar de este partido al máximo, sin importar el resultado. Este es el objetivo que he conseguido, y ganarlo es un extra", dijo la ucraniana que ha alcanzado la madurez y que ha tenido un cambio de mentalidad de cuando empezó, con grandes perspectivas, a la actualidad.

"A principios de este año le dije a mi equipo que finalmente siento que los logros que tuve cuando tenía 15 años ya no me pesan. Porque viví durante muchos años con la presión de que todos esperaban grandes resultados de mí. Como ganar y tener tan buenos resultados siendo tan joven era casi como una maldición. Creo que cuando me liberé de eso, fue increíble. Estoy muy orgullosa de haber logrado todo eso cuando tenía 14 y 15 años. Me dio la libertad de disfrutar de este deporte y simplemente jugarlo. Crecí siendo entrenada por mi madre y no es fácil salir de esa relación y poder tener a mi madre como la persona más cercana en mi vida. Siempre la llamo cuando necesito apoyo o cuando simplemente quiero hablar con ella. Debería agradecerle por todas las victorias que he tenido en el último mes", relató.

"Conozco muchas historias difíciles de padres que entrenan a sus hijos. Pero me alegra haber salido fortalecida, mejor persona y mejor jugadora. Sin duda, requirió mucho esfuerzo y muchos momentos difíciles. Para mí, casi nada cambia. Soy campeona del Masters ahora mismo, pero quiero seguir haciendo lo mismo, seguir trabajando y seguir disfrutando de este camino. Se trata del camino, no del destino", apuntó Kostyuk que no le da importancia al crecimiento en el ránking.

"No me centro en el ránking. Mi objetivo, ni siquiera mi objetivo, pero estaba, estaría muy contenta si terminara la temporada de tierra batida entre las 20 mejores. No pensaba en un número específico ni en nada. Solo quería ser lo más constante posible. No pensaba en eso. Sigo sin pensar en el ranking, porque el ranking es solo una consecuencia de lo que haces en la cancha. Sí, nada cambia. Probablemente me toque un poco mejor en el cuadro, pero al final, todas las jugadoras son muy buenas. Así que no me centro en eso", dijo.

En la entrega de premios su equipo posó con unos calzoncillos. Los calzoncillos de la suerte que la ucraniana explicó. "Tenemos una lavandería del torneo y a veces se mezclan las cosas, nos tocan los calcetines de alguien o lo que sea, siempre pasa algo. Y el año pasado nos dieron estos calzoncillos y ponía "calzoncillos de la suerte". Así que Sandra (Zaniewska) dijo: "No los voy a regalar". Así que se los quedó. Y ella seguía cuando gané el año pasado, lo mencionaba después de que ganaba. Era como nuestro amuleto de la suerte. No tenemos muchos, pero esto fue una coincidencia nuestra. Este año no lo trajo de viaje, solo aquí. Antes de venir, condujo hasta la casa de su padre para recogerlos y traerlos a Madrid. Entonces hicimos la broma y dijimos: 'Vale, si gano, tenemos que sacarnos una foto con los pantalones cortos por todas partes'.