Zverev: "Habría perdido con cualquiera; jugué un partido pésimo"

"Claro que es muy bueno (Sinner), pero creo que hoy habría perdido contra cualquiera, para ser sincero. Creo que jugué un partido de tenis pésimo", dijo el número tres del mundo.

"Creo que todos tienen problemas contra él. Ha ganado los últimos cinco torneos Masters, así que no soy el único que pierde contra él. Simplemente pierdo más porque siempre llego a su encuentro y pierdo. Así son las cosas. No tiene mucho sentido hablar de estrategia. Fue un partido terrible por mi parte", destacó.

"No creo que haya mucha estrategia que valga", apuntó Zverev, que resaltó que hay una gran diferencia entre Sinner y el resto de jugadores y que hay dos velocidades en el circuito.

"Creo que hay una gran diferencia entre Sinner y todos los demás ahora mismo. Es bastante sencillo. Y creo que hay una gran diferencia entre (Carlos) Alcaraz, yo mismo, quizás Novak (Djokovic) y todos los demás", añadió.

Zverev recordó que Sinner "no ha perdido un partido en casi nueve meses". "Creo que hay que admitir que sí, que hay una diferencia entre él y los demás", insistió.

El tenista alemán, además, reivindicó más igualdad con los horarios y que las finales se jueguen en la sesión nocturna.

"Mentalmente, hay que mantener la concentración durante más tiempo. Creo que aquí también. Me gusta jugar partidos nocturnos, pero siento un poco de 'jet lag' porque la semana pasada creo que no me acosté antes de las 4 de la mañana ni una sola vez", explicói.

"Entiendo que los partidos nocturnos", continuó, "son más populares entre el público y la final también debería ser nocturna. Así me parece más justo para ambos jugadores".

"Cuando es un partido de día y has jugado de noche toda la semana, es muy difícil. Especialmente contra Jannik", apostilló.

"Es el número uno del mundo. Creo que no se trata de una mejora constante, sino de una gran estabilidad. No tiene bajones, no tiene rachas en las que su rendimiento decaiga. Creo que por eso es el número 1 del mundo. Para mí, eso es aún más espectacular: mantener el nivel todo el tiempo", ensalzó el alemán de su rival.