Djokovic y Tsitsipas 'conquistan' la histórica Piazza del Popolo de Roma

La histórica plaza romana, que por tercer año consecutivo habilitó una pista de tierra batida en uno de sus laterales, sirvió de escenario para que los finalistas de la edición de 2022 retomaran el contacto con el público local.

Tsitsipas abrió la jornada a las 16:30 hora local (14:30 GMT), llegando incluso a invitar a dos niños a pelotear con él, mientras que Djokovic tomó el relevo sobre las 17:00 horas (15:00 GMT) ante una multitud que desbordó las zonas de grada permitidas.

El regreso de Djokovic, seis veces campeón en el Foro Itálico, supone uno de los grandes hitos de esta 83ª edición del torneo, tras perderse la cita el año pasado y haber estado alejado de las pistas durante los últimos dos meses debido a una lesión en el hombro derecho sufrida en Indian Wells.

El fervor por el serbio fue total. Los aficionados, que no pararon de gritar "bravo Nole", ocuparon incluso los alrededores del obelisco central de la plaza para intentar ver el entrenamiento.

Al finalizar la sesión, Djokovic firmó todas las pelotas utilizadas y las lanzó a los asistentes, en un gesto de cercanía tras su ausencia en 2025.

El Masters 1.000 de Roma, cuyo cuadro principal comenzará el 6 de mayo, se presenta este año marcado por la ausencia del español Carlos Alcaraz, defensor del título, y por la gran expectación ante un posible duelo en la final entre Djokovic y el ídolo local, el italiano Jannik Sinner.