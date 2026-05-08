Prizmic elimina a Djokovic en segunda ronda del Masters 1.000 de Roma

Djokovic, seis veces campeón en la capital italiana y finalista en doce ocasiones, se despidió del torneo sobre tierra batida tras un partido en el que su rival, de 20 años, impuso su físico, fue superior y protagonizó la sorpresa en el Foro Itálico.

No había bola que no devolviese el croata de 20 años, que aprovechó errores impropios del serbio y que respondió a otros golpes con eficacia para certificar su billete a dieciseisavos y la segunda victoria ante un top-10 después de ganar a Ben Shelton hace dos semanas en el Masters 1.000 de Madrid.

Djokovic, de 38 años, empezó muy bien, con golpes sólidos, pero con un rival que supo disputarle las bolas en los primeros juegos, que fueron empatados.

A partir de ese momento, Djokovic tomó el control del primer set y fue superior a Prizmic. El número 2 se mostró cómodo sobre la pista, haciendo disfrutar al público presente con su regreso a la arcilla romana, que lo esperaba con ganas en un torneo marcado por la ausencia de Carlos Alcaraz.

El croata, por su parte, ganó confianza poco a poco tras el inicio del segundo set, que dominó por completo, y exhibió una defensa excelente y un ataque sólido que puso en apuros al serbio, superado por 2-6 y llevando el partido al tercer set. Neutralizó el juego de Djokovic y le dio la vuelta al partido.

Perdonó mucho 'Nole' en el final del partido y aprovechó el croata. Por mucho que tirara Djokovic de experiencia, se chocó contra un muro y contra el hambre de la juventud. Sufrieron ambos, pero salió victorioso el croata, que convenció y supo hacer valer los fallos que comprometieron a la leyenda del tenis.

Entre ellos, varias dejadas que, más que comprometer al croata, le facilitaron posibilidad de rematar a placer. Prizmic, que ofreció un gran espectáculo y resistió a la leyenda del tenis, avanzó así a la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma.

Al término del partido, ambos se abrazaron y Djokovic reconoció la entrega, el esfuerzo y el coraje del jugador croata.

El hombre de los récords, líder histórico en victorias, finales y semifinales de Masters 1.000, no pudo en su primer partido en Roma, y privó a los aficionados de una hipotética final con el italiano Jannik Sinner.

En la tercera ronda, Prizmic se enfrentará al ganador del partido entre el francés Ugo Humbert y el checo Vit Kopriva.